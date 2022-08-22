Высокий заработок для девушек во Франции
Вебсайт Афродита
ПАРИЖ! НИЦЦА! КАННЫ!
полностью кредитуем дорогу и аренду жилья
300 -350 евро – 1 час, самый высокий прайс в Европе!
60/40 % – самый высокий процент в Европе !
Прямой работодатель!
Агенство с отличной репутацией находиться в рейтинге поверенных «Ферма»
Пароль для входа 1234554321
РАБОТАЕМ С 2008 года!
ЛУЧШЕЕ И И САМОЕ ПЕРВОЕ АГЕНСТВО В ПАРИЖЕ
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕВУШЕК!
ЖИЛЬЁ ИЩЕМ, бронируем и кредитуем!
-Безопасность и конфиденциальность
-Высокие заработки
-24/ 7 поддержка на русском языке
-Дорогая реклама и маркетинг за наш счет
-Большая клиентская VIP база
-Каждый новый гость проверяется службой безопасности
-Помощь в организации поездки и оформлении документов.
-Апартаменты бронируем мы только в центральных районах города ( кредитация жилья )
– НО ! У НАС СТРОГИЙ ОТБОР ДЕВУШЕК!
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ У МЕНЕДЖЕРА :
WhatsApp:
https://wa.me/+33755245246
Telegramm:
https://t.me/Lovely_europe
с уважением, Ваш персональный менеджер Ирина
Для ответа на эту вакансию отправьте подробности по электронной почте auto-generated1@eskort.work