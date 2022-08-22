Высокий заработок для девушек во Франции

ПАРИЖ! НИЦЦА! КАННЫ!

полностью кредитуем дорогу и аренду жилья

300 -350 евро – 1 час, самый высокий прайс в Европе!

60/40 % – самый высокий процент в Европе !

Прямой работодатель!

Агенство с отличной репутацией находиться в рейтинге поверенных «Ферма»

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РАБОТАЕМ С 2008 года!

ЛУЧШЕЕ И И САМОЕ ПЕРВОЕ АГЕНСТВО В ПАРИЖЕ

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕВУШЕК!

ЖИЛЬЁ ИЩЕМ, бронируем и кредитуем!

-Безопасность и конфиденциальность

-Высокие заработки

-24/ 7 поддержка на русском языке

-Дорогая реклама и маркетинг за наш счет

-Большая клиентская VIP база

-Каждый новый гость проверяется службой безопасности

-Помощь в организации поездки и оформлении документов.

-Апартаменты бронируем мы только в центральных районах города ( кредитация жилья )

– НО ! У НАС СТРОГИЙ ОТБОР ДЕВУШЕК!

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ У МЕНЕДЖЕРА :

WhatsApp:

https://wa.me/+33755245246

Telegramm:

https://t.me/Lovely_europe

с уважением, Ваш персональный менеджер Ирина